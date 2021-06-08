Nucor yalıtımlı metal panel birimini 1 milyar $’a satın alacak

Salı, 08 Haziran 2021 14:23:52 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, Cornerstone Building Brands’in yalıtımlı metal panel birimini (IMP) peşin 1 milyar $’a veya pandemi öncesi AVFÖK’ünün on katı karşılığında satın almaya yönelik kesin anlaşma imzaladığını duyurdu. Satın alma işleminin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor.

IMP ürünleri, duvar paneli ve tavan paneli çözümlerini kapsıyor. Nucor’un Cornerstone Building Brands’ten satın alacağı IMP biriminin, Kuzey Amerika’da yedi ayrı imalat tesisi bulunuyor. Satın alımla birlikte şirket, CENTRIA ve Metl-Span gibi iki önemli markayı da bünyesine katacak.

Şirketler ve kurumlar çevreyle ilgili konulara odaklanmaya devam ederken, IMP ürünlerinin üstün yalıtım performansı, enerji kullanımını ve sera gazı salımını azaltıyor. Ayrıca, IMP ürünleri, diğer yalıtım çözümlerine kıyasla daha düşük bakım maliyetleri sayesinde daha kolay yapılıyor. IMP ürünlerine olan talebin, on yıllık süreç içerisinde yıllık çift haneli büyüme oranlarına çıkması beklenirken, söz konusu talep, e-ticaret teslimatları ve evlere servisle evrilen tüketici tercihlerinin yanı sıra ısı kontrolü gerektiren veri merkezleri ve sunucu çiftlikleri tarafından da destekleniyor.