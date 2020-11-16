Nucor Teksas’ta 15 yıl güneş enerjisine sahip olmak için sözleşme imzaladı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 11:52:04 (GMT+3) | San Diego

Nucor, EDF Renewables North America (EDFR) ile Teksas’ta yeni bir 250 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulması için 15 yıllık Sanal Enerji Alım Anlaşması (VPPA) imzaladığını açıkladı. EDFR’nin bölgedeki enerji nakil hatları şebekesine daha temiz bir enerji aktarmasını sağlayacak olan anlaşma, Nucor’un ilk VPPA anlaşması ve çelik sektörü için de bu türdeki en büyük anlaşma konumunda.

EDFR’nin güneş enerjisi sisteminin inşasına 2022 yazında başlaması ve elektrik üretiminin de 2023’te başlaması bekleniyor. Hepsi tamamlandığında, tesisteki yıllık enerji üretiminin, yaklaşık 50.000 Teksas hanesinde tüketilen elektriğe denk olacağı tahmin ediliyor.

Virginia eyaletinin Richmond şehrinde bulunan yenilenebilir enerji danışmanlık firması GreenFront Energy Partners, bu anlaşmada Nucor’un mali danışmanı görevini gördü. Rocky Mountain Institute şirketinin temiz enerji alanında faaliyet gösteren bağlı kuruluşu WattTime ise, Nucor için anlaşmayı karbon salımının azaltılması açısından değerlendirdi.