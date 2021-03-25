Nucor Teksas merkezli rüzgar santraliyle sanal enerji alım anlaşması imzaladı

Perşembe, 25 Mart 2021 12:19:03 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, Ørsted Onshore North America, LLC şirketinin Kuzey Teksas’ta bulunan Western Trail rüzgar santralinden (WTW) temin etmek üzere 100 megavatlık enerji için 10 yıllık bir Sanal Enerji Alım Anlaşması (VPPA) imzaladığını açıkladı.

Bu, Nucor’un ikinci VPPA anlaşması. Şirket, geçen sene de Teksas merkezli EDFR Renewables North America’nın 250 megavatlık Brazos Fork güneş enerjisi projesinin tek müşterisi olmak için bir VPPA imzalamıştı. Nucor’un Ørsted'in rüzgar santrali projesi için yaptığı VPPA anlaşması, şirketin Brazos Fork projesindeki katılımını tamamlıyor. Bu iki proje, birlikte bölgesel elektrik ağına tüm gün yenilenebilir enerji sağlama potansiyeline sahip.

Ørsted'in rüzgar enerjisi projesi şu anda inşa aşamasında ve bu yılın sonunda faaliyete başlaması bekleniyor. Nucor Steel’in dahil olduğu proje, yakın zaman önce Teksas’ta görülen gibi şiddetli hava koşullarında dahi elektrik üretmeye devam edecek şekilde tasarlandı.

Nucor Corporation Başkanı ve CEO’su Leon Topalian, “Elektrik ark ocaklı bir çelik üreticisi ve Kuzey Amerika’nın en büyük geri dönüşümcüsü olarak, Nucor halihazırda dünyadaki en temiz ve sürdürülebilir çelik üreticilerinden biri. Bu anlaşma, faaliyetlerimizin çevreye etkisini daha da azaltmamızı sağlayacak. Yenilenebilir enerji üretiminin büyümesini desteklemek, şirket olarak başlıca görevlerimizden biri olmasının yanında, aynı zamanda küresel çelik sektöründe yol göstermeye devam etmemize de imkan sağlıyor,” şeklinde konuştu.