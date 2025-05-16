Nucor siber saldırı nedeniyle bazı ürün üretimlerini askıya aldı

ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation, kısa bir süre önce belirli bilgilere yetkisiz erişimi içeren bir siber güvenlik olayı tespit ettiği için hangileri olduğunu belirtmediği bazı tesislerde belirli ürünlerin üretimini durdurduğunu açıkladı. Şirket, etkilenmiş olabilecek sistemleri çevrimdışı hale getirdi ve daha fazla sorun yaşanmasının önüne geçmek için başka önlemler de aldı.

Şirket, olayı aktif bir şekilde araştırıyor ve ilgili federal kolluk kuvvetlerine bildirdi. Soruşturma devam ederken olayın ne zaman gerçekleştiği ve etkileri takip edilecek.