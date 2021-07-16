Nucor sera gazı salımını azaltmaya yönelik planlarını duyurdu

Cuma, 16 Temmuz 2021 11:33:25 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, çelik üretim tesislerinin sera gazı salımını küresel ortalamaya kıyasla %77 azaltacak kapsamlı sera gazı salımı azaltma stratejisini duyurdu.

Basın açıklamasında, “Mevcut karbon ayak izi bakımından dünyanın öncü şirketleri arasında yer almamıza rağmen Nucor olarak, üretim tesislerimizin karbon salımını Kapsam 1 ve 2 dahilinde 2030 yılına kadar %35 daha azaltmayı taahhüt ediyoruz,” sözlerine yer verildi.

Şirket, söz konusu stratejisinde, 2015 yılında kabul edilen Paris İklim Anlaşması’nı baz alacağını belirtti. Nucor’un mevcut karbon salımının, dünya ortalaması 1,69’a ve entegre çelik üretiminin ortalaması 2,15’e kıyasla bir ton çelik başına 0,47 ton karbondioksit olduğu belirtiliyor. 2030 yılına kadar, Nucor’ın sera gazı yoğunluğu üretimin tamamının hurda beslemeli elektrik ark ocaklarında yapılmasıyla bir ton çelik başına 0,38 ton karbondioksit seviyesine düşürülecek.

Şirket, hammaddelere ilişkin Kapsam 3 karbon salımını azaltmaya devam edeceğini ifade etti. 2030 yılından sonrası için karbon salımının daha da azaltılmasıyla tamamen sıfırlama hedefine ulaşılması taahhüt ediliyor.

Nucor’un Başkanı ve CEO’su Leon Topalian konuya ilişkin, “Yeşil ekonomi çelik üzerine kurulu. Elektrikli ark ocaklı üretim yapan bir şirket ve Kuzey Amerika’nın en büyük geri dönüşümcüsü olarak, Nucor, sürdürülebilir çelik alanında başı çekiyor. Sera gazı yoğunluğumuz dünya ortalamasının 1/3’inden az ancak bunu daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Çelik, ülkemizin ekonomisi için ana ürünlerden biri olmaya devam edecek. Nucor, iklim değişikliği hedeflerinin karşılanması için sürdürülebilir çelik üretimi yapılabileceğini kanıtlıyor,” şeklinde konuştu.