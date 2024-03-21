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Nucor Mercedes’e Econiq-RE marka çelik tedarik edecek

Perşembe, 21 Mart 2024 10:23:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation, Mercedes-Benz ile şirketin Tuscaloosa tesisinde üretilen araç modelleri için Econiq-RE marka çelik tedarik edeceği bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Nucor, yaptığı basın açıklamasında Econiq markasının 2022 yılında ortaya çıkışından beri küresel çelik sektöründe düşük karbon salımı yapan çelik ürünlerin öncüsü olduğunu belirtti. Econiq’in tamamen yenilenebilir enerji ile üretilen Econiq-RE kategorisindeki çelik ürünler ile karbon salımı miktarı yüksek fırın üretiminde salınan miktarın yarısından daha aza indiriliyor.


Etiketler: Kuzey Amerika Nucor 

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