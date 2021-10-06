Nucor karbonsuz çelik üretim hattı Econiq’i devreye aldı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 11:57:16 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, karbonsuz çelik üretim hattı Econiq’in devreye alındığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, yeşil ekonomiyi ve gerekli altyapıyı oluşturmanın, temiz ve gelişmiş çelik ürünleri kullanımını gerektirdiği; Econiq’in devreye alınması sayesinde Nucor’un, müşterilerine, en düşük sera gazı salımıyla üretilen çelik ürünü aldıklarını garanti edebildiği belirtildi.

Econiq, Nucor’un çelik üretim hattının tamamında bulunacak ve başlangıçta, üretim tonajı sınırlı olacak. Şirket, ilk etapta, otomotiv, inşaat, yenilenebilir enerji ve altyapı sektörlerinin, Econiq’e ilgi göstermesini beklediğini söyledi.

2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren, General Motors’un, karbonsuz çelik alımı yapacağı ve 2022 yılının sonuna kadar, Nucor’dan yaptığı tüm çelik alımlarının karbonsuz olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ABD’de yer alan 24 üretim tesisinin tamamında, hurda bazlı elektrik ark ocağı kullanılması sayesinde Nucor’un, çelik sektöründeki mevcut sera gazı yoğunluğunun %70 altında faaliyet gösterebildiği ve Paris İklim Anlaşması’nda yer alan “en agresif karbon salımı yoğunluğu kriterlerini dahi” karşılayabildiği dile getirildi. Kapsam 1 ve 2 dahilinde yer alan karbon salımının ortadan kaldırılması amacıyla Econiq üretim hattının, %100 yenilenebilir elektrik ve yüksek kalite karbon kullanacağı eklendi.