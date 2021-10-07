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Nucor işleme tesisinin devralımıyla birlikte bağlantı elemanları birimini genişletecek

Perşembe, 07 Ekim 2021 10:34:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation, Indiana’da yer alan modern sac işleme tesisinin devralınmasıyla birlikte Nucor Fastener biriminin genişletileceğini duyurdu. Söz konusu tesiste, otomatik temizleme ile kaplama hattı, iki adet kısa devirli fırın ve tel çekme hattı da bulunuyor.

Şirket, sac işleme faaliyetleri yanında, ayrıca, cıvata üretim ekipmanlarıyla bağlantı elemanları üretim kapasitesini de artıracak.

Yapılan basın açıklamasında, yakın zaman önce yenilenen Nebraska çubuk üretim tesisiyle birlikte, Nucor Fastener biriminin, otomotiv sektörünün soğuk dövme çelik ihtiyacını daha rahat karşılayabileceği belirtildi.


Etiketler: ABD  devralım  Nucor  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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