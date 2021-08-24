﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Nucor Corporation çelik raf sistemleri üreticisini devraldı

Salı, 24 Ağustos 2021 09:52:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada, çelik raf sistemleri üreticisi Hannibal Industries, Inc.,’in 370 milyon $ karşılığında devralındığı belirtildi.

Şirket, Hannibal Industries’in tedavüldeki hisselerinin tamamını Employee Stock Ownership Plan’den satın aldı.

Nucor’dan Giff Daughtridge konuya ilişkin, “Hannibal’ın, Nucor ekibinin bir parçası olmasından mutluluk duyuyoruz. Ürün portföyümüze çelik raf sistemleri çözümlerini ekleyerek hızla gelişen depolama ve dağıtım sektöründeki müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz,” yorumunu yaptı.


Etiketler: çelik üretimi  Nucor  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Ağu

ABD’nin teneke levha ihracatı Haziran ayında %2,7 düştü
24  Ağu

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 artış gösterdi
24  Ağu

ABD’nin yapısal boru ihracatı Haziran ayında %8,1 arttı
23  Ağu

ABD Çin’den ithal standart boru, hat borusu ve basınçlı boruya uygulanan vergileri devam ettirecek
23  Ağu

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında %20,3 arttı