Nucor Corporation çelik raf sistemleri üreticisini devraldı

Salı, 24 Ağustos 2021 09:52:07 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada, çelik raf sistemleri üreticisi Hannibal Industries, Inc.,’in 370 milyon $ karşılığında devralındığı belirtildi.

Şirket, Hannibal Industries’in tedavüldeki hisselerinin tamamını Employee Stock Ownership Plan’den satın aldı.

Nucor’dan Giff Daughtridge konuya ilişkin, “Hannibal’ın, Nucor ekibinin bir parçası olmasından mutluluk duyuyoruz. Ürün portföyümüze çelik raf sistemleri çözümlerini ekleyerek hızla gelişen depolama ve dağıtım sektöründeki müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz,” yorumunu yaptı.