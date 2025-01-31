Nucor CEO’su Trump’ın ticaret politikalarıyla yerel çelik sektörünün geleceği konusunda iyimser

Basında çıkan haberlere göre ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation CEO’su Leon Topalian, Başkan Donald Trump’ın 1 Şubat tarihi itibarıyla Meksika ile Kanada’dan ithal çeliğe %25 ve Çin’den ithal çeliğe %10 vergi getirme planlarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Topalian, dampingli ithalatın piyasanın dengesini bozduğunu, bu nedenle şartların eşit olmadığını ve dolayısıyla çelik sektörünün onlarca yıldır zarar gördüğünü ifade etti. Kanada ve Meksika’dan ithal çeliğin ABD’nin toplam ithalatındaki payının yaklaşık %40 olduğuna dikkat çekerken, hükümetin ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması kapsamındaki ticaret anlaşmalarını iptal etmesi, 232. Madde vergilerini geri getirmesi ve piyasada eşit şartlar yaratması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yabancı şirketlerin ABD’de çelik tesisi açmasına karşı olmadığını da ekledi.

Sonuç olarak Nucor yetkilisi, Trump’ın kararını memnuniyetle karşıladı ve ABD çelik sektörünün geleceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti. Öte yandan vergilerin dampingi, kur manipülasyonunu ve sübvansiyonları engellemek amacıyla kapsamlı olacağını belirterek sözlerini tamamladı.