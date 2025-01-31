 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nucor...

Nucor CEO’su Trump’ın ticaret politikalarıyla yerel çelik sektörünün geleceği konusunda iyimser

Cuma, 31 Ocak 2025 12:17:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation CEO’su Leon Topalian, Başkan Donald Trump’ın 1 Şubat tarihi itibarıyla Meksika ile Kanada’dan ithal çeliğe %25 ve Çin’den ithal çeliğe %10 vergi getirme planlarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Topalian, dampingli ithalatın piyasanın dengesini bozduğunu, bu nedenle şartların eşit olmadığını ve dolayısıyla çelik sektörünün onlarca yıldır zarar gördüğünü ifade etti. Kanada ve Meksika’dan ithal çeliğin ABD’nin toplam ithalatındaki payının yaklaşık %40 olduğuna dikkat çekerken, hükümetin ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması kapsamındaki ticaret anlaşmalarını iptal etmesi, 232. Madde vergilerini geri getirmesi ve piyasada eşit şartlar yaratması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yabancı şirketlerin ABD’de çelik tesisi açmasına karşı olmadığını da ekledi.

Sonuç olarak Nucor yetkilisi, Trump’ın kararını memnuniyetle karşıladı ve ABD çelik sektörünün geleceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti. Öte yandan vergilerin dampingi, kur manipülasyonunu ve sübvansiyonları engellemek amacıyla kapsamlı olacağını belirterek sözlerini tamamladı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Nucor 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Çin’den ithal filmaşine vergi soruşturması başlattı

24 Şub | Çelik Haberler

ABD’li filmaşin üreticileri Çin’e yönelik vergi soruşturması talebinde bulundu

03 Şub | Çelik Haberler

Nucor CEO’su DiMicco ABD’ye çelik ihraç edenlere karşı mücadeleye hazırlanıyor

21 Haz | Çelik Haberler

Nucor ve US Steel’in talebiyle Tayvan çıkışlı sıcak ruloya uygulanan vergi kaldırıldı

12 Mar | Çelik Haberler

Nucor’un CEO’su DiMicco ABD ekonomisinin durumunu yorumladı

21 Eki | Çelik Haberler

Nucor ve US Steel çelik vergilerine ilişkin davayı kaybetti

04 Eki | Çelik Haberler

ABD beş ülkeden ithal boyuna kesilmiş levhalara ilişkin AD sonuçlarını açıkladı

08 Mar | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal bor içerikli levhalar için de AD vergisi talep edecek

17 Şub | Çelik Haberler

ABD Hindistan’dan ithal sıcak haddelenmiş ürünlere dair ön AD kararını açıkladı

13 Oca | Çelik Haberler

ABD iki ülkeden ithal bazı sıcak haddelenmiş ürünlere dair nihai AD sonuçlarını açıkladı

06 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis