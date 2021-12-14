Nucor California Steel Industries’teki çoğunluk hisselerini devraldı

Salı, 14 Aralık 2021 10:46:33 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, Vale’nin bağlı kuruluşlarından birinin, California Steel Industries, Inc.’de (CSI) bulunan %50 hissesini ve JFE Steel Corporation’ın (JFE) sahip olduğu %1 hisseyi devralmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

CSI’nin nihai mamul ve çelik üretimi yıllık 2 milyon ton seviyesinin üzerinde yer alıyor. Şirketin, sıcak haddeleme, asitleme, soğuk haddeleme, galvanizleme ve ERW boru üretim hatları bulunuyor. CSI, inşaat, servis merkezleri ve enerji gibi başlıca son kullanıcı sektörlere hizmet veriyor.

Söz konusu devir işlemi tamamlandığında, CSI, Nucor ile JFE’nin ikinci ortak girişimi olacak. Şirketler, 2020 yılından bu yana Meksika’da otomobil çeliği üretimi yapan bir ortak girişim işletiyor.