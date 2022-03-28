Nucor Arkansas tesisindeki yeni galvanizleme hattını devreye aldı, kaliteli ürünler için üretim sürecini optimize ediyor

Pazartesi, 28 Mart 2022 15:44:51 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası teknoloji grubu Andritz ABD merkezli Nucor Steel’in Arkansas tesisine tedarik ettiği yeni galvanizleme hattını devreye aldığını açıkladı. İlk galvanizli sac 16 Aralık 2021 tarihinde üretilmişti. Andritz ve Nucor şimdi en kaliteli ürünlerin imalatı için üretim sürecini optimize ediyor.

Yeni hat otomotiv sektöründe kullanılmak üzere yıllık 500.000 mt yüksek mukavemetli kaplamalı ürün üretim kapasitesine sahip.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayının başında Nucor’un yönetim kurulu Indiana sac tesisine 300.000 mt galvanizleme ve 250.000 mt boyama kapasiteli üretim hatları ekleyerek ürün kapasitesini genişletmek için 290 milyon $’lık yatırımı onaylamıştı.