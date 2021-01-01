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Nucor 2,7 milyar $’lık yeni sac tesisine yönelik arazi araştırmalarına başladı

Yapılan basın açıklamasında, yeni tesisin, Ortabatı ve Kuzeydoğu piyasalarındaki müşterilere hizmet verecek bir noktaya inşa ...

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