Nijerya ve Almanya yenilenebilir projeler ve doğal gaz ihracatı için mutabakat anlaşmaları imzaladı

Pazartesi, 27 Kasım 2023 12:37:37 (GMT+3) | İstanbul

Nijerya hükümeti tarafından yayımlanan açıklamaya göre Nijeryalı ve Alman şirketler Nijerya’dan Almanya’ya doğal gaz tedariki ve Nijerya’daki yenilenebilir enerji projelerine ilişkin iki mutabakat anlaşması imzaladı.

Nijerya merkezli Riverside LNG ile Almanya merkezli Johannes Schuetze Energy Import AG arasında yapılan anlaşmaya göre Nijerya’dan Almanya’ya 2026 yılından itibaren yıllık 850.000 mt doğal gaz tedarik edilecek. Tedarikin gelecekte yıllık 1,2 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Buna ek olarak Union Bank of Nigeria ve Almanya merkezli DWS Group Nijerya’daki yenilenebilir enerji projelerine 500 milyon $ yatırım yapmak üzere anlaşma imzaladı. Çoğunlukla kırsal alanlarda gerçekleştirilecek olan projelerle daha fazla insanın ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.