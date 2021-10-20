NDRC: Çin’de çelik fiyatları üretim kısıtlamalarının devam ettirilmesine bağlı olarak Ekim ayında hafifçe artacak

Çarşamba, 20 Ekim 2021 13:50:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu’na (NDRC) bağlı fiyat denetleme merkezi tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayında, Çin’de yerel çelik fiyatlarının, en canlı sezonda talebin artması ve üretim ile enerji tüketimine getirilen kısıtlamaların arzı daraltması sonucunda yükseldiği belirtildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, söz konusu ayda, ülkenin ham çelik üretimi aylık %11,4 ve yıllık %21,2 düşüşle 73,75 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, kok fiyatlarının, geçtiğimiz ay artmasıyla birlikte çelik maliyetleri de yükseldi.

Bu yılın tamamında, ham çelik üretiminin yıllık bazda düşmesini sağlamak amacıyla ülkedeki bazı eyaletler, enerji tüketiminde ve enerji yoğunluğunda iki taraflı kontrol sistemi nedeniyle üretim kısıtlamalarını devam ettirecek. Söz konusu durum, bu ay, çelik üretimini olumsuz etkileyecek. Çelik sektörü analistleri, ülkedeki ham çelik üretiminin, bu ay, yıllık %10 düşüşle 80 milyon mt’un altına inebileceğini düşündüklerini belirtti. Çelik üretiminin beklendiği gibi düşmesi, çelik fiyatlarını destekleyecek.

Ancak, düşeceği tahmin edilen demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları, çelik fiyatlarına olan desteği zayıflatabilir.

Bu nedenle, NDRC, bu ay, çelik fiyatlarının hafifçe artmasını bekliyor.