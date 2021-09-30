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NDRC: Çin hükümeti termal kömür ithalatını artırarak kış aylarında enerji arzı sağlayacak

Perşembe, 30 Eylül 2021 15:42:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Yakın zaman önce, Çin’in bazı eyaletlerinde enerji tüketimine getirilen kısıtlamalara bağlı olarak halk arasında, kış aylarında enerji tedarikine yönelik endişeler ortaya çıktı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından düzenlenen basın toplantısında, NDRC sözcüsü, hükümetin, halkın kullanımı için enerji tedariki sağlayacağını belirtti. Ayrıca, elektrik üretim oranlarının artırılması için termal kömür ithalatının ve yerel hammadde üretiminin artırılacağı belirtildi.

Öte yandan, kok arzının, rezervler ve stoklar aracılığıyla sağlanabileceği de eklendi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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