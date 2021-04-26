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NBS: Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ortasında %0,6 arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:32:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yıl 11-20 Nisan tarihleri arasında Çin’de, ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, 1-10 Nisan tarihlerine kıyasla 27,6 RMB/mt (4,25$/mt) veya %0,6 artışla 5.020,9 RMB/mt (773$/mt) seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde, Nisan ayının başında açıklanan fiyatlara kıyasla, filmaşin, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %1,1, %0,5, %2,1 ve %1,6 artış gösterdi. Sıcak haddelenmiş sac fiyatları ise %0,3 düşüş yaşadı.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  hammaddeler  uzun ürünler  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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