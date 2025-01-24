NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ortasında %0,1 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının Ocak ayı ortasında, ay başına kıyasla 3,4 RMB/mt (0,5$/mt) veya %0,1 düşüşle 3.341,3 RMB/mt (466$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,4, ve %0,1 düşüş kaydederken, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları %0,5 ve %0,3 arttı. Filmaşin fiyatları ise yatay seyretti.

1$ = 7,1705 RMB