 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NBS:...

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ortasında %0,1 geriledi

Cuma, 24 Ocak 2025 11:04:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının Ocak ayı ortasında, ay başına kıyasla 3,4 RMB/mt (0,5$/mt) veya %0,1 düşüşle 3.341,3 RMB/mt (466$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,4, ve %0,1 düşüş kaydederken, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları %0,5 ve %0,3 arttı. Filmaşin fiyatları ise yatay seyretti.

1$ = 7,1705 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan yassı mamul kotaları aşıldı

03 Oca | Çelik Haberler

AB’nin organik kaplamalı sac kotaları çoğunlukla tükendi

16 Ara | Çelik Haberler

Anshan Steel ve Bengang Ocak ayı için sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

İngiltere’nin dördüncü çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı ticari profil kotası tükendi

19 Kas | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac ve inşaat demiri ithalat kotaları neredeyse doldu

19 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye Gazze’de süregelen saldırılar nedeniyle İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi

09 Nis | Çelik Haberler

İngiltere 15 çelik ürün kategorisi için koruma önlemlerini iki yıl daha uzatmayı teklif etti

22 Şub | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde düşerken ihracat arttı

20 Kas | Çelik Haberler

AB, İngiltere’nin Kuzey İrlanda’ya ihraç ettiği beş ürün için vergiye tabi kota getirecek

08 Kas | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim ortasında %0,2 düştü

24 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis