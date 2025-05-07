 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NBS:...

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayının sonunda %0,9 yükseldi

Çarşamba, 07 Mayıs 2025 10:35:49 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayının sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla 27,5 RMB/mt (3,8$/mt) veya %0,9 artışla 3.193,3 RMB/mt (443,5$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha ve sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla %1, %0,5 ve %0,1 artarken, ortalama dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,3 ve %0,5 düşüş kaydetti.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da uzun mamul fiyatları döviz kurunun yarattığı belirsizlik nedeniyle yatay

08 May | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 21-27 Nisan döneminde sınırlı aralıkta dalgalandı

08 May | Çelik Haberler

Türkiye uzun mamul ihracat piyasası satışların ardından sessiz

07 May | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’daki üretici inşaat demiri fiyatını artırdı

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları alımların artması ve hurdaya yönelik beklentilerle düşüş eğilimli yatay seyretti

05 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk uzun mamul üreticileri iç ve dış piyasalara iyi miktarda satış yaptı

02 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da uzun mamul fiyatları çoğunlukla yatay ancak piyasa aşağı eğilimli

30 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Hadeed inşaat demiri fiyatlarını düşürürken, fimaşin fiyatlarını artırdı

29 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Alexander Gordienko: Piyasada yapısal dalgalanmalar ve küresel ekonomide yavaşlama bekleniyor

28 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim düşüşü haberleriyle yukarı yönlü, stoklar azaldı

28 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis