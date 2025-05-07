NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayının sonunda %0,9 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayının sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla 27,5 RMB/mt (3,8$/mt) veya %0,9 artışla 3.193,3 RMB/mt (443,5$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha ve sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla %1, %0,5 ve %0,1 artarken, ortalama dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,3 ve %0,5 düşüş kaydetti.