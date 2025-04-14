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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayının başında %1,4 geriledi

Pazartesi, 14 Nisan 2025 09:52:56 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayının başında (1-10 Nisan), Mart ayı sonuna (21-31 Mart) kıyasla 46,2 RMB/mt (6,4$/mt) veya %1,4 düşüşle 3.193,5 RMB/mt (443,5$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %1,6, %1,4, %0,6 ve %1,1 düşüş kaydederken, orta kalınlıkta levha fiyatları %0,4 yükseldi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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