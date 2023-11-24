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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %2,5 arttı

Cuma, 24 Kasım 2023 09:26:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım başına (1-10 Kasım) kıyasla 95,9 RMB/mt (13,5$/mt) veya %2,5 artışla 3.931,4 RMB/mt (552$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları, sırasıyla %2,3, %2,3, %2,1 ve %2 artış gösterirken dikişsiz boru fiyatları yatay seyretti.  

1$ = 7,1151 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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