NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran ortasında hemen hemen aynı kaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Haziran ayı ortasında, Haziran ayı başına kıyasla sadece 0,7 RMB/mt düşerek hemen hemen yatay seyrettiği ve 3.110,4 RMB/mt (432$/mt) seviyesinde yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve dikişsiz boru fiyatları değişmezken, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,7, %0,2 ve %0,3 düşüş kaydetti.

1$ = 7,1656 RMB