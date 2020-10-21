NBS: Çin'de yeni konut fiyatları Eylül ayında %0,4 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 12:33:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Eylül ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,4 artış gösterdi ve büyüme oranı Ağustos ayında kaydedilen artışa göre 0,2 puan daha fazla oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatlarının söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,9 artarken, büyüme oranı Ağustos ayına göre 0,1 puan yükseldi. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,5 artarken, büyüme oranı bir önceki aya göre 0,5 puan daha yavaş oldu.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Eylül ayında yıllık bazda %2 artarken, bu büyüme oranı Ağustos ayındaki oranla aynı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %1,7 artarken, büyüme oranı ise bir önceki ay kaydedilen orana göre 0,1 puan daha az oldu. İkinci kademe şehirlerde yeni ve ikinci el konut fiyatları üst üste 17 aydır yıllık bazda aynı oranda ya da daha yavaş bir büyüme gösterirken, üçüncü kademe şehirlerde yeni ve ikinci el konut fiyatları üst üste 18 aydır yıllık bazda aynı oranda ya da daha yavaş bir büyüme kaydetti.