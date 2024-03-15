NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Şubat ayında %1 gevşedi

Cuma, 15 Mart 2024 11:13:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Şubat ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,5 düştüğü, yıllık bazda ise %1 gerilediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %5,1 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %5,1 gerilerken, söz konusu düşüş Ocak ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,6 puan daha hızlı oldu.