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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,5 gevşedi

Pazartesi, 26 Şubat 2024 11:10:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Ocak ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü, yıllık bazda ise %0,5 gerilediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %4,4 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %4,5 gerilerken, söz konusu düşüş Aralık ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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