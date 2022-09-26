Moody’s küresel madencilik sektörünün görünümünü negatife çevirdi

Pazartesi, 26 Eylül 2022 11:49:14 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, önümüzdeki yıl madencilik sektöründeki en büyük şirketlerin nakit akışlarının ve kârlarının düşeceğine yönelik beklentiler nedeniyle sektörün görünümünü durağandan negatife çevirdiğini açıkladı.

Moody’s yavaşlayan küresel ekonomik büyümenin metal ve maden emtialarına yönelik talebi düşürerek fiyatların gerilemesine ve metal üreticilerinin kazancının azalmasına yol açtığını belirtti.

Buna ek olarak özellikle Avrupa’da olmak üzere enerji ve hammadde maliyetleri yüksek seyretmeye devam ediyor, bu da üreticilerin marjlarını ve ana metal üreticilerinin kazancını azaltacak.

Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Barbara Mattos, “Ticaret ve makroekonomik koşulların zayıflamasıyla düşen AVFÖK ve fiyatlar, salgından önceki yıllarda kaydedilene kıyasla yüksek seyredecek, ancak 2022 yılının başında görülen rekor seviyelerin altında kalacak,” dedi.