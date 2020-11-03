MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta bir miktar yükseldi

Salı, 03 Kasım 2020 11:48:02 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (26 Ekim-1 Kasım) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının hafifçe arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşin, U-profil ve sıcak sac fiyatları sırasıyla %0,3, %0,3, %0,2 ve %0,2 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 1 Kasım itibarıyla yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını 100 RMB/mt (14,9$/mt) artırırken, inşaat demiri fiyatlarını 50 RMB/mt (7,45$/mt) yükseltti. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazındadır.