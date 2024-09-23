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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 9-15 Eylül döneminde hafifçe arttı

Pazartesi, 23 Eylül 2024 09:20:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 9-15 Eylül döneminde yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.

Söz konusu haftada inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşin ve sıcak haddelenmiş çelik şerit fiyatları haftalık bazda sırasıyla %0,7, %0,5 ve %0,4 artış gösterdi.

Aynı süre zarfında dumansız parça kömür ve termal kömür fiyatları sırasıyla %0,6 ve %0,1 yükselirken ortalama koklaşabilir taş kömürü fiyatları %0,2 geriledi.

1$ = 7,0531 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

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