MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 9-15 Eylül döneminde hafifçe arttı

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 9-15 Eylül döneminde yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.
Söz konusu haftada inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşin ve sıcak haddelenmiş çelik şerit fiyatları haftalık bazda sırasıyla %0,7, %0,5 ve %0,4 artış gösterdi.
Aynı süre zarfında dumansız parça kömür ve termal kömür fiyatları sırasıyla %0,6 ve %0,1 yükselirken ortalama koklaşabilir taş kömürü fiyatları %0,2 geriledi.
1$ = 7,0531 RMB