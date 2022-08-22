MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 8-14 Ağustos döneminde belirli bir aralıkta dalgalandı

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 11:52:35 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 8-14 Ağustos döneminde belirli bir aralıkta dalgalandığı belirtildi.

Söz konusu haftada, ortalama kaynaklı çelik boru ve çelik şerit fiyatları sırasıyla haftalık %0,4 ve %0,3 artarken, yüksek hızlı filmaşin fiyatları haftalık %0,2 düştü. Aynı süre zarfında ortalama dumansız parça kömür ve termal kömür fiyatları haftalık sırasıyla %0,8 ve %0,3 düşerken, koklaşabilir taş kömürü fiyatları ise haftalık %0,9 artış gösterdi.