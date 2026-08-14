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MMZ Onur Boru Profil 20 mm kalınlığındaki ERW kutu profiliyle ürün portföyünü genişletti

Cuma, 14 Ağustos 2026 13:56:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik boru ve profil üreticisi MMZ Onur Boru Profil, Türkiye'nin ilk 300 x 300 x 20 mm ölçülerinde ve 20 mm kalınlığında elektrik direnç kaynaklı (ERW) kutu profilini ürettiğini duyurdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üretim tesisleri işleten şirket, Karadeniz Ereğli ve İzmit Körfezi limanlarına erişimi olduğunu bildirdi. 

Kaynaklı boru ve kutu profil kapasitesi 300.000 mt seviyesinde

MMZ, boyuna kaynaklı boru ve kutu profil üretim kapasitesinin yıllık 300.000 mt, aynı zamanda soğuk şekillendirilmiş açık profil üretim kapasitesinin yıllık 200.000 mt seviyelerinde yer aldığını belirtti.

Şirket içi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle geliştirilen özel üretim hatlarında S420, S500 ve S700 dahil olmak üzere yüksek dayanımlı çelik kalitelerini işleyebildiğini vurgulayan şirket, araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteğiyle özel profiller üretebildiğini ve projelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirebildiğini kaydetti.

MMZ, ürünlerinin Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Normları, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından belirlenen dünya çapında kabul görmüş standartlara uygun olduğunu da vurguladı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Kutu Profil Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Kare Kutu Profil
Kalınlık:  1 - 10 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 300 mm
TEKMAN METAL SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Kare Kutu Profil
Kalınlık:  0,8 - 15 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  400 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Dikdörtgen Kutu Profil
Kalınlık:  0,8 - 15 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  400 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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