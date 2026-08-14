MMZ Onur Boru Profil 20 mm kalınlığındaki ERW kutu profiliyle ürün portföyünü genişletti

Çelik boru ve profil üreticisi MMZ Onur Boru Profil, Türkiye'nin ilk 300 x 300 x 20 mm ölçülerinde ve 20 mm kalınlığında elektrik direnç kaynaklı (ERW) kutu profilini ürettiğini duyurdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üretim tesisleri işleten şirket, Karadeniz Ereğli ve İzmit Körfezi limanlarına erişimi olduğunu bildirdi.

Kaynaklı boru ve kutu profil kapasitesi 300.000 mt seviyesinde

MMZ, boyuna kaynaklı boru ve kutu profil üretim kapasitesinin yıllık 300.000 mt, aynı zamanda soğuk şekillendirilmiş açık profil üretim kapasitesinin yıllık 200.000 mt seviyelerinde yer aldığını belirtti.

Şirket içi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle geliştirilen özel üretim hatlarında S420, S500 ve S700 dahil olmak üzere yüksek dayanımlı çelik kalitelerini işleyebildiğini vurgulayan şirket, araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteğiyle özel profiller üretebildiğini ve projelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirebildiğini kaydetti.

MMZ, ürünlerinin Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Normları, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından belirlenen dünya çapında kabul görmüş standartlara uygun olduğunu da vurguladı.