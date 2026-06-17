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Mısırlı SteelCon East Port Said Sanayi Bölgesine 2 milyon $ değerinde tesis inşa edecek

Çarşamba, 17 Haziran 2026 11:59:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel İdaresi, East Port Said Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi kurmak üzere Mısırlı inşaat ve metal sanayi şirketi SteelCon ile 2 milyon $ değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

East Port Said Development Company tarafından işletilen alandaki 5.388 metrekarelik bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni tesis, inşaat ürünleri, yapısal kirişler ve ilgili metal bileşenleri üretecek. Projenin yaklaşık 50 doğrudan ve 20 dolaylı istihdam yaratması bekleniyor.

Ekonomik bölge yönetimine göre SteelCon projesi, mevcut ve gelecekteki sanayi projelerinin ihtiyaç duyduğu metal bileşenleri sağlayarak East Port Said’de sanayi entegrasyonunu destekleyecek, böylece yerel tedarik zincirlerini güçlendirecek ve bölgedeki yatırımların operasyonel verimliliğini artıracak.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Waleid Gamal El-Dien, destekleyici sanayilerin ve sanayi entegrasyonunun East Port Said Sanayi Bölgesi’nin rekabet gücünü artırmak ve daha fazla sanayi yatırımı çekmek açısından kilit önemde olduğunu belirtti. El-Dien, projenin bölgenin sanayi tabanının genişletilmesine, üretim girdilerinin yerel olarak daha fazla temin edilebilir hale gelmesine ve yeni projelerin daha hızlı hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ekledi.

Gamal El-Dien ayrıca sanayi kalkınma stratejilerinin yalnızca yatırım çekmeyi değil, aynı zamanda uzun vadeli büyümeyi sürdürebilecek, sanayi faaliyetlerini çeşitlendirecek ve bölgenin bölgesel ve uluslararası bir sanayi ve yatırım merkezi konumunu güçlendirecek entegre bir sanayi ekosistemi kurmayı hedeflediğini vurguladı.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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