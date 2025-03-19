Mısırlı Kandil Steel yeni servis merkezinin açılışını yaptı

Mısır merkezli yassı mamul haddecisi Kandil Steel, genişleme planlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Basında çıkan haberlere göre şirket, galvanizli, boyalı ve soğuk rulo sac için yeni bir servis merkezinin açılışını yaptı. Servis merkezinin açılışına katılan Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, soğuk haddeleme hattı ve yenilenen 2 No’lu galvanizleme hattını da ziyaret etti. Yeni servis merkezi, Mısır’ın ev aletleri sektörüne ürünler sunacak.

Şirket, yerel talebi karşılamak, yerel çelik sektörünü güçlendirmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak için üretim kapasitesini iki aşamada 600.000 mt’dan 900.000 mt’a çıkarmayı hedefliyor.