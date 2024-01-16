Mısırlı El Marakby Steel çelikhane verimliliğini ve elektrik ark ocaklı tesis üretimini artırdı

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un açıklamasına göre, Mısır merkezli uzun mamul üreticisi El Marakby Steel’in yıllık 400.000 mt inşaat demiri ve filmaşin kapasiteli elektrik ark ocaklı tesisindeki üretim başlıca ekipmanlarda gerçekleştirilen optimizasyon çalışmalarıyla %10 arttı. Söz konusu artışla birlikte şirket hem yerel hem de ihracat pazarlarında yükselen inşaat demiri ve filmaşin talebini karşılayabilecek.
SMS Group’un çelikhane değerlendirme ve danışmanlık hizmetinin ardından gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları aynı zamanda yıllık 350.000 mt çelikhane tasarım verimliliğiyle sonuçlandı ve tesisin ticari kütük ihtiyacını azalttı.