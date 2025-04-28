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Mısır sıcak rulo sac ithalatına koruma önlemi soruşturması başlattı

Pazartesi, 28 Nisan 2025 16:03:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Piyasa kaynaklarına göre Mısır hükümeti sıcak rulo sac ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturması başlattı. Yerel üreticilerin bir süredir bu yönde baskı yaptığı piyasada konuşuluyordu.

Resmi açıklamaya göre menşe gözetmeksizin Mısır’a gelen sıcak rulo sac ithalatına koruma önlemi soruşturması başlatıldı. SteelOrbis’in görüştüğü bir kaynak, “Çin ve belki de Rusya çıkışlı olanlar en ucuz malzeme olduğu için öncelikle bunların ithalatının sınırlanacağını düşünüyorum,” yorumunu yaptı. Ancak daha önce kütüğe karşı başlatılan koruma önlemi soruşturmasında olduğu gibi tüm menşeler soruşturmaya dahil.

Soruşturma kapsamında 2021-2024 yılları arasında yapılan ithalat inceleme altına alınacak.

Sonuç olarak teoride, Mısır’da ithal sıcak rulo saca erişim kısıtlanacak ve bu da iç piyasada fiyatların artmasına sebep olacak. Şu an Mısır, özellikle Çin, Türkiye, Rusya ve Japonya’dan ithalat yapıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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