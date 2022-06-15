Metinvest Ukrayna’nın kurtuluşu sonrası Azovstal’ın arazisinde modern bir tesis inşa edecek

Çarşamba, 15 Haziran 2022 17:42:16 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın başlıca çelik üreticilerinden Metinvest, Rus askerleri tarafından savaş sırasında zarar verilen Azovstal’ın arazisinde modern bir tesis inşa etmeyi planlıyor. Azovstal CEO’su Enver Tskitishvili ile yapılan röportaja göre, şirket ayrıca Mariupol’da işgalciler tarafından ele geçirilen tesislerde üretilmiş olan Ukrayna menşeli çelik ticaretini yakından takip ediyor.

Metinvest, tesisin bulunduğu Mariupol şehri Rus işgalinden kurtulduktan sonra yeniden inşa edilmesi beklenen Azovstal için yeni bir proje hazırlamak adına bir çalışma grubu oluşturuyor. Enver Tskitishvili, “Yeni tesiste daha geniş bir ürün portföyü olacak. Yeni tesisi karbon emisyonu yaratmayacak şekilde inşa edeceğiz ve çevre dostu bir çelik üretimi gerçekleştirilecek,” şeklinde konuştu.

İnşaat faaliyetleri en az 3 yıl sürecek ve şirket, tesisi küresel ekipman tedarikçilerinden alınan modern ekipmanlarla yeniden inşa edecek. CEO, “Bu farklı bir tesis olacak. Belki aynı konumda olmaz ama yakın bir noktada inşa edebiliriz,” ifadelerini kullandı. Enver Tskitishvili, şirket halihazırda yeşil çelik üretimi yoluna girmiş olduğu için karbon emisyonu yaratmayan Azovstal projesinin oldukça ciddi olduğunu belirtti. Tskitishvili, “Konvertörün yeniden inşasını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Bu projeyi uygularken, ekipmanlarımız Avrupa standartlarının altında emisyon üretecek,” şeklinde konuştu.

Mariupol şehri Mayıs sonundan bu yana Rus askerlerinin tam kontrolü altında ve Rus yanlısı ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin Mayıs başında, Azovstal’ın çok fazla hasar aldığı için tamamen yıkılacağını, aynı şehirde bulunan Ilyich Iron and Steel Works’ün ise yeniden inşa edileceğini söylemişti.

Metinvest de Azovstal ile Ilyich Iron and Steel Works tesislerinde üretilen ve işgal başladığında liman ile depolarda bırakılan çeliği gözlemlemeye çalışıyor. Azovstal CEO’su, “Çalınan ürünlerimizi takip edebiliyoruz. Ürün kodları ve çelik kalitelerini biliyoruz. Her bir levhanın nereden çıkacağını takip edebiliriz,” ifadelerini kullandı. Önceden Ukrayna çıkışlı slab alıcılarından biri olan Türkiye de, belirli çelik kaliteleri ve teknik özellikleri sayesinde Ukrayna’nın çalınan ürünlerini, sevkiyatlar Mariupol limanından yapılmasa dahi kolayca tespit edebileceğini doğruladı.

Azovstal’ın toplamda yaklaşık 90.000 mt olan ve çoğunlukla levha ile slabdan oluşan çelik ürünleri limanda ve depoda bırakıldı. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Mariupol limanında diğer tesislerden ürünlerin de dahil olduğu ve yüklenmeyi bekleyen veya halihazırda yüklenmiş toplam çelik ile hammadde miktarı 200.000 mt civarında.