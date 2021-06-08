Metalloinvest yeni terminalden 2,2 milyon mt hammadde sevkiyatı gerçekleştirdi

Salı, 08 Haziran 2021 17:35:14 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, yeni rotalardan yaptığı sevkiyatlarını artırarak satış hacmi konusunda konumunu güçlendirdi.

Metalloinvest, geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri Ust-Luga limanındaki terminalden toplam 2,2 milyon mt ihracat gerçekleştirdi. Terminal Ultramar tarafından inşa edildi ve proje 2019 yılında açıklanıp, bir yıl sonra başlatıldı. Metalloinvest tarafından yapılan resmi açıklamada, “Yüksek kaliteli çelik üretimi ihtiyacının artması ve ekolojik önlemlerin sıkılaştırılması nedeniyle kaliteli hammaddeye yönelik talebin arttığı bu dönemde, şirketin ihracat fırsatlarını genişletmesi özel bir önem kazandı,” ifadelerine yer verildi.