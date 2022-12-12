MENA bölgesi yeni yatırımlarla yeşil çelik merkezi olabilir

Pazartesi, 12 Aralık 2022 15:37:36 (GMT+3) | İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) bir raporuna göre; Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi yeşil çelik üretimi için gerekli yüksek kaliteli demir cevheri arzına, mevcut doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine, yeşil hidrojen potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip.

Son zamanlarda bir dizi küresel çelik ve demir cevheri üreticisi, MENA bölgesinde yüksek kaliteli demir cevheri, doğrudan indirgeme kalite pelet, düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve yeşil hidrojen üretimine odaklanan projeler açıkladı. IEEFA yeni projelerde üretilen yeşil hidrojen kullanılırsa, MENA bölgesinin bir sonraki yeşil çelik geliştirme merkezi haline gelebileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda, Mısır yeşil hidrojen geliştirmek için sekiz anlaşma imzaladı. Bunlardan en önemlisi SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avustralyalı madenci Fortescue Metals Group’un bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries’in yılda 330 kilo ton yeşil hidrojen üretme potansiyeline sahip 7.6 GW’lık yenilenebilir enerji kapasitesi için imzalanan anlaşma oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Steel Arkan, Japonya merkezli ITOCHU ve JFE Steel ile ortaklaşa bir şekilde Abu Dabi’de doğrudan indirgenmiş demir üretimi için çalışmalar yapıyor. Öte yandan, Brezilyalı madenci Vale, Suudi Arabistan’da yıllık 4 milyon mt kapasiteli bir demir cevheri peletleme tesisi inşa edecek.

Kuzey Afrika’da ise, ArcelorMittal Moritanya’da bir peletleme ve doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa etmek için fırsatları değerlendirecek. Ayrıca enerji şirketi BP, söz konusu konferansta Moritanya hükümetiyle ülkede yeşil hidrojen üretim potansiyelini değerlendirmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Umman merkezli çelik üreticisi Jindal Shadeed Iron & Steel üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanacak ve yıllık 5 milyon mt yüksek kaliteli çelik üretim kapasitesine sahip olacak bir yeşil çelik tesisi kurmak için 3 milyar $’dan fazla yatırım yapacak.