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Meksika’nın yerel araç satışları Ağustos ayında arttı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 09:10:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları bu yılın Ağustos ayında yıllık %1,45 artışla 78.235 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkenin araç üretimi yıllık %21,44 düşüşle 237.040 adede gerilerken, araç ihracatı ise yıllık %19,58 düşerek 212.687 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları yıllık %16,08 artışla 680.916 adede çıkarken, araç üretimi yıllık %13,27 artarak 2,05 milyon adet seviyesinde yer aldı. Ayrıca, Meksika’nın araç ihracatı, söz konusu dönemde, yıllık %15,08 artışla 1,81 milyon adet oldu.


Etiketler: Brezilya  Kuzey Amerika  otomotiv  |  benzer haberler »


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