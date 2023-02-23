Meksika’nın filmaşin üretimi Aralık ayında %2,8 yükseldi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede filmaşin üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %2,8 artışla 164.662 mt seviyesinde yer aldı. 2022 yılının tamamında üretim bir önceki yıla kıyasla %5,6 artarak 1,98 milyon mt oldu.
2020 yılının Aralık ayından geçtiğimiz yılın aynı ayına kadar olan 25 aylık dönemde filmaşin üretimi Kasım ayında meydana gelen %0,2 düşüş hariç artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın Mart ayında filmaşin üretimi yıllık %10,6 artışla 170.510 mt seviyesinde yer alarak rekor kırmıştı.