Meksika’da yeni yatırımlarla birlikte hurda talebi güçlenebilir

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:58:39 (GMT+3) | San Diego

Hurda, iklim değişikliğiyle birlikte yeşil çelik üretimi için sadece Meksika’da değil, küresel çapta çok önemli bir hammadde olarak rol oynuyor. SteelOrbis’in Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) verilerinden derlediği bilgilere göre Meksika’da hurda alımı yapan ve toplayan 11.376 adet işletme bulunuyor.

Bazı raporlara göre Meksika yıllık 12,5 milyon mt hurda tüketimi yaparken bunun yaklaşık %25’lik bir kısmı ArcelorMittal, Ternium, DeAcero, Frisa, Gerdau Corsa, Grupo Acerero, Simec, Suacero ve TYASA’nın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

Brezilyalı Gerdau’nun yıllık 600.000 mt kapasiteye sahip yeni bir çelik çubuk tesisi kurmaya karar vermesi durumunda hurda talebi güçlenebilir. Bununla birlikte yüksek fırının yanı sıra elektrik ark ocaklı üretim de yapan Altos Hornos de México’nun (AHMSA) üretime yeniden başlamasıyla talep daha da artabilir.

Bahsi geçen işletmelerin %65,2’si 10 eyalette bulunuyor. Ülkenin ikinci en büyük ekonomisi olan Meksika eyaleti 2.228 işletme ile işletmelerin %19,6’sına ev sahipliği yapmakta.