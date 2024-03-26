Meksika’da hurda satışları Ocak ayında %15,6 geriledi

Salı, 26 Mart 2024 10:46:31 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede büyük hurda toplama ve işleme sahalarından yapılan toptan satışlar Ocak ayında yıllık %15,6 düşüşle 19 ay boyunca arka arkaya düşüş kaydetmiş oldu.

Geçtiğimiz 19 ayın 18’inde ülkede toptan hurda satışlarının değeri iki basamaklı düşüşler gösterirken en hafif düşüş %13,8 ile geçtiğimiz yılın Ocak ayında, en sert düşüş ise %30,8 ile Haziran ayında kaydedildi.

Meksika piyasasında hurda satışları 2023 yılında %24,1 düşüş göstererek son 14 yıl içindeki en büyük gerileme oldu.

Toptan satışlarda geri dönüştürülebilir diğer atıklar dışında metal hurda, cam, plastik, kağıt ve karton gibi malzemelerin satışı yapılıyor. Meksika’da satışlarda kaydedilen düşüş tüm satış faaliyetlerini içeriyor. Metal hurda satışları ise bu satışların %68,4’üne denk düşüyor.