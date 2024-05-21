Meksika’da hurda satışları Mart ayında son ayların en düşük seviyesine geriledi

Salı, 21 Mayıs 2024 10:13:06 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede büyük hurda toplama ve işleme sahalarından yapılan toptan satışlar Mart ayında yıllık %33,5 düşerek 21 ay boyunca arka arkaya gerileme kaydetmiş oldu. Düşüş oranı ise son 46 ay içinde görülen en büyük gerileme olarak kaydedildi.

Ülkede hurda satışları 2022 yılının Temmuz ayından beri gerilemekte. Son 15 yılın en kötü gerileme döneminde olduğu söylenen hurda satışlarında fiyatlar ülkenin kuzeyinde sekiz hafta boyunca gevşerken üç hafta boyunca da değirmen hurdası fiyatları 406$/mt’da yatay seyretti.

Geçmişte üç gerileme dönemi daha görülmüştü. 2013 yılının Ekim ayında sona eren düşüş 12 ay, 2016’nın Temmuz ayında sona eren düşüş 13 ay ve 2020’nin Haziran ayında sona eren düşüşle 15 ay sürmüştü.

Toptan satışlarda geri dönüştürülebilir diğer atıklar dışında metal hurda, cam, plastik, kağıt ve karton gibi malzemelerin satışı yapılıyor. Meksika’da satışlarda kaydedilen düşüş tüm satış faaliyetlerini içeriyor. Metal hurda satışları ise bu satışların %68,4’üne denk düşüyor.