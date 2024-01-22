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Meksika’da hurda satışları Kasım ayında %14 geriledi

Pazartesi, 22 Ocak 2024 09:59:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede büyük hurda toplama ve işleme sahalarından yapılan toptan satışlar Kasım ayında yıllık %14 düşüşle 17 ay boyunca arka arkaya düşüş kaydetmiş oldu.

Meksika piyasasında hurda satışları 2022 yılının Temmuz ayından itibaren sürekli olarak yıllık bazda düşüş kaydetti.  

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Meksika piyasasında hurda satışları %24,2 gerileme kaydederek son 14 yılın en büyük gerilemesi olarak değerlendirildi. 

Toptan satışlarda geri dönüştürülebilir diğer atıklar dışında metal hurda, cam, plastik, kağıt ve karton gibi malzemelerin satışı yapılıyor. Meksika’da satışlarda kaydedilen düşüş tüm satış faaliyetlerini içeriyor. Metal hurda satışları ise bu satışların %68,4’üne denk düşüyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika 

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