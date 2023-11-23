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Meksika’da hurda satışları Eylül ayında %24 geriledi

Perşembe, 23 Kasım 2023 09:48:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede büyük hurda toplama ve işleme sahalarından yapılan toptan satışlar Eylül ayında yıllık %24,2 düşüşle 15 ay boyunca arka arkaya düşüş kaydetmiş oldu.

Meksika piyasasında hurda satışları 2022 yılının Temmuz ayından itibaren sürekli olarak yıllık bazda düşüş kaydetti. İçinden geçtiğimiz dönem, 2019 yılının Nisan ayı ile 2020 Haziran’ı arasındaki kriz dönemiyle örtüşüyor.

Ocak-Eylül döneminde Meksika piyasasında hurda satışları %25,9 gerileme kaydetti ve 2009 yılından beri görülen en büyük dönemlik düşüşü yaşadı.

Toptan satışlarda geri dönüştürülebilir diğer atıklar dışında metal hurda, cam, plastik, kağıt ve karton gibi malzemelerin satışı yapılıyor. Meksika’da satışlarda kaydedilen %24,2’lik düşüş tüm satış faaliyetlerini içeriyor. Metal hurda satışları ise bu satışların %68,4’üne denk düşüyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika 

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