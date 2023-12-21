Meksika’da hurda satışları Ekim ayında %15,9 geriledi

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:23:13 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede büyük hurda toplama ve işleme sahalarından yapılan toptan satışlar Ekim ayında yıllık %15,9 düşüşle 16 ay boyunca arka arkaya düşüş kaydetmiş oldu.

Meksika piyasasında hurda satışları 2022 yılının Temmuz ayından itibaren sürekli olarak yıllık bazda düşüş kaydetti.

Ocak-Ekim döneminde Meksika piyasasında hurda satışları %25,1 gerileme kaydetti.

Toptan satışlarda geri dönüştürülebilir diğer atıklar dışında metal hurda, cam, plastik, kağıt ve karton gibi malzemelerin satışı yapılıyor. Meksika’da satışlarda kaydedilen düşüş tüm satış faaliyetlerini içeriyor. Metal hurda satışları ise bu satışların %68,4’üne denk düşüyor.