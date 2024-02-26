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Meksika’da hurda satışları Aralık ayında %21,5 geriledi

Pazartesi, 26 Şubat 2024 09:51:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede büyük hurda toplama ve işleme sahalarından yapılan toptan satışlar Aralık ayında yıllık %21,5 düşüşle 18 ay boyunca arka arkaya düşüş kaydetmiş oldu.

Meksika piyasasında hurda satışları 2023 yılında %24,1 düşüş göstererek son 14 yıl içindeki en büyük gerileme olarak kaydedildi.

Toptan satışlarda geri dönüştürülebilir diğer atıklar dışında metal hurda, cam, plastik, kağıt ve karton gibi malzemelerin satışı yapılıyor. Meksika’da satışlarda kaydedilen düşüş tüm satış faaliyetlerini içeriyor. Metal hurda satışları ise bu satışların %68,4’üne denk düşüyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika 

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