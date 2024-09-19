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Meksika DeAcero’nun Çin’den ithal çivi için soruşturma açılması talebini kabul etti

Perşembe, 19 Eylül 2024 12:14:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, Meksikalı çelik şirketi DeAcero’nun Çin’den ithal çiviye yönelik antidamping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılması talebini kabul ettiğini açıkladı.

Bahsi geçen ürünün üretiminin %50’sini elinde bulunduran DeAcero, toplamda üretimin %90’ını meydana getiren Aceros y Laminados Leal (Aceros Leal), Clavos Nacionales México, Grupo Acerero Reyes, (Magnacero) ve Sujetadores de Acero (Suasa) şirketlerinin de desteğini aldı.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7317.00.99 kodu altında kayıtlı bulunuyor. Bahsi geçen ürünün yerel üreticiler üzerinden tüketimi %54 düşerken Çin’den ithal edilen tonaj %74,5 artış gösterdi.

İncelemede 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arası esas alınıp 1 Nisan 2021-31 Mart 2024 tarihleri analiz edilecek.


Etiketler: Çin Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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