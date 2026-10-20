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Megasa, Portekiz'deki SN Seixal haddehanesinin modernizasyonu için Danieli ile anlaştı

Salı, 20 Ekim 2026 12:05:39 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre İspanyol çelik grubu Megasa Siderúrgica, Portekiz'deki Siderúrgica Nacional (SN) Seixal tesisinde bulunan yıllık 1 milyon mt kapasiteli çubuk, nervürlü kangal ve filmaşin haddehanesinin modernizasyonu için Danieli ile anlaştı. Modernize edilen ekipmanların 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Proje kapsamında toplam 6 MW kurulu güce sahip üç bobinden oluşan Q-HEAT indüksiyonlu ısıtma sistemi kurulacak. Sistem, kütüklerin tav fırınından ilk hadde tezgahına aktarılması sırasında, özellikle kaynak işlemleri esnasında meydana gelen sıcaklık kayıplarını telafi edecek. Ayrıca kütük boyunca daha eşit bir sıcaklık dağılımı sağlayarak mekanik özelliklerde tutarlılığı destekleyecek.

Danieli, ara haddeleme bölümünü yeniden düzenleyerek dört yeni konsol tipi ESS hadde tezgahı tedarik edecek. Bu çalışmalarla hadde tasarımının basitleştirilmesi, üretim sürecinin iyileştirilmesi, tesis yerleşiminin optimize edilmesi ve operasyonel güvenliğin artırılması amaçlanıyor. Bununla birlikte Danieli, Danieli Automation'ın mevcut Seviye 2 süreç kontrol platformunu yenileyerek kütük yüklemeden farklı tamamlama hatlarındaki nihai mamul çıkışına kadar tüm üretim sürecinde malzeme takibini iyileştireceğini belirtti.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Portekiz Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
  EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Filmaşin-Kangal Demir

Çap 10 - 20 mm
 
Tedarikçi AKIN DEMİR
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