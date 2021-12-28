Mechel yeni madencilik ekipmanı satın almak için 2022’de 8 milyar RUB yatırım yapacak

Salı, 28 Aralık 2021 12:24:04 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yıl madencilik tesislerinin yenilenmesi için 80’den fazla büyük ölçekli makine ve montaj birimi dahil olmak üzere toplam 270 ekipman aldığını açıkladı.

Bu yıl yeni madencilik ekipmanı ve mekanizmaları satın almak için yaklaşık 4 milyar RUB yatırım yapan Mechel, gelecek yıl 8 milyar RUB yatırım yapmayı planlıyor. Bu yeni ekipman, şirketin onarımlardan kaynaklanan kesintileri azaltmasına ve Irkutsk Bölgesi, Yakutya ve Kuzbass’ta bulunan tesislerde üretimi artırmasına olanak sağlayacak.

Mechel’in CEO’su Oleg Korzhov, “Son çeyreklerde emtia piyasalarında görülen istikrarlı talep ve uygun fiyat eğilimleri göz önüne alındığında üretimi artırmak bizim için çok önemli,” dedi.