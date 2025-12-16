Marubeni döngüsel ekonomi stratejisini güçlendirmek için bağlı kuruluşlarını birleştiriyor

Japonya merkezli Marubeni Tetsugen Co., Ltd. ve Marubeni Metal Co., Ltd., birleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını ve birleşmenin 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Marubeni Corporation’ın bağlı kuruluşları olan şirketler, metal ve malzeme değer zincirinde faaliyet gösteriyor.

Marubeni Tetsugen, ferroalyaj, hurda, toz metalurjisi için demir tozu ve mineraller dahil olmak üzere çelik üretimine yönelik hammaddelerin tedarikini gerçekleştiriyor. Marubeni Metal ise hafif metaller, geri dönüştürülmüş malzemeler ve elektronik bileşenlere odaklanıyor.

Karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi trendlerine yanıt

Kararın ardında yatan gerekçelerin her iki şirketin kaynaklarının birleştirilmesi ve sektördeki hızlı değişikliklere yanıt vermek amacıyla iş yapısının güçlendirilmesi olduğu belirtildi. Sektördeki değişikliklerin, başta karbonsuzlaşma olmak üzere arz sıkıntısı ve döngüsel ekonomiye geçişin hızlanması olduğu ifade edildi.

Dolayısıyla şirketler birleşerek değişen piyasa koşullarına daha hızlı yanıt vereceklerini ve müşteriler ile ortak sektörlerin giderek farklılaşan ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceklerini aktardı.

Yeni şirket geri dönüşüm ve ileri teknolojilere odaklanacak

Birleşmenin tamamlanmasının ardından yeni şirketin Marubeni Tetsugen Metals Co., Ltd. adıyla faaliyet göstereceği ve çevre, geri dönüşüm ve ileri teknolojilere odaklanacağı paylaşıldı.

Faaliyet alanlarının çelik üretimine yönelik hammaddelerden hafif metallere, nihai mamullerden elektronik malzemelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacağının altı çizildi. Döngüsel kaynak akışlarını destekleyen ve kritik hammaddelerde arz güvenliğini sağlayan çözümlerle hem sürdürülebilirliğe hem de müşteri açısından değer yaratımına katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Marubeni, yeni şirketin yapısı ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntıların nihai düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.